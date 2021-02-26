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В 2020 году Украину посетили вчетверо меньше иностранцев, чем в 2019

В 2020 году Украину посетили вчетверо меньше иностранцев, чем в 2019

В течение 2020 года на территорию Украины официально въехали 3,3 млн иностранных граждан. Это в 4 раза меньше, чем в 2019 году, когда страну посетило 13,7 млн иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).

Больше всего иностранных посетителей прибыло из:

  • Молдовы – более 930 тысяч человек, этот показатель вчетверо меньше, чем было в предыдущем году;
  • Беларуси – около 464 тысяч, что в пять раз меньше, чем в 2019 году;
  • России – более 390 тысяч, их количество упало в 5,4 раза;
  • Румынии – 229 тысяч, что втрое меньше, чем годом ранее;
  • Турции – 149 тысяч, количество посетителей уменьшилось вдвое.


Инфографика: ГАРТ

В частности, в 2020 году через пропуски на участках государственной границы в Украину сухопутным путем прибыло более 2,5 миллиона человек, морским – не менее 122 тысяч человек, воздушным – около 703 тысяч.

Объем всех перевозок в аэропортах Украины в 2020 году составил 8,66 миллионов пассажиров, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее. В связи с карантинными ограничениями и закрытыми границами существенно снизились международные перелеты. В прошлом году ими воспользовались лишь 7,6 миллиона человек, из них 39 % путешествовали чартерными самолетами. Объем перевозок регулярными рейсами в 2020 году сократился в 3,5 раза. В то же время, чартерные перевозки – менее чем вдвое.

По данным АО «Укрзализныця», железнодорожным транспортом в целом воспользовались 16,7 миллиона человек. Это почти втрое меньше, если сравнить с предыдущим годом.

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По материалам Finance.UA
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