В 2020 году Украину посетили вчетверо меньше иностранцев, чем в 2019

В течение 2020 года на территорию Украины официально въехали 3,3 млн иностранных граждан. Это в 4 раза меньше, чем в 2019 году, когда страну посетило 13,7 млн иностранцев.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).
Больше всего иностранных посетителей прибыло из:
Инфографика: ГАРТ
В частности, в 2020 году через пропуски на участках государственной границы в Украину сухопутным путем прибыло более 2,5 миллиона человек, морским – не менее 122 тысяч человек, воздушным – около 703 тысяч.
Объем всех перевозок в аэропортах Украины в 2020 году составил 8,66 миллионов пассажиров, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее. В связи с карантинными ограничениями и закрытыми границами существенно снизились международные перелеты. В прошлом году ими воспользовались лишь 7,6 миллиона человек, из них 39 % путешествовали чартерными самолетами. Объем перевозок регулярными рейсами в 2020 году сократился в 3,5 раза. В то же время, чартерные перевозки – менее чем вдвое.
По данным АО «Укрзализныця», железнодорожным транспортом в целом воспользовались 16,7 миллиона человек. Это почти втрое меньше, если сравнить с предыдущим годом.
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