Дешевую ипотеку получат только 5 тыс. семей: как увеличить в 100 раз

По государственной ипотечной программе под 7% годовых, где планируется выделить около 5 млрд грн, дешевые кредиты получат только 5 тыс. семей. Это очень мало не только по меркам Украины, но даже Киева.

Такое мнение озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам эксперта, сама идея дешевой государственной ипотеки вроде как и правильная, но «дьявол кроется в деталях».

Как заметил эксперт, разумнее было бы выдавать кредиты под госпрограмму реновации жилого фонда. Но в условиях дефицита финансов, стоит более разумно расходовать государственные средства.

«Если мы, например, установим ИТП (индивидуальные тепловые пункты), они стоят в среднем 600 000 грн, через госпрограмму реновации жилого фонда в многоквартирных домах, то это будет 5000 многоквартирных домов. То есть охват будет в 100 раз больше — 500 000 домохозяйств (квартир) получат снижение платежек до 40%», — отметил Попенко.

Таким образом, такие кредиты совладельцы выплатят в течение 3 лет с экономии за установленный ИТП.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг добавил, что фактически новая программа ипотеки отбрасывает всю работу над формированием ответственного собственника на 10 лет назад.

«Те микрошаги, которые смогли реализовать, разрушаются ипотекой, потому что снова предлагают жилье бюджетникам, без первого взноса, без понимания, как его эксплуатировать, без ответственности собственников за эксплуатацию жилья», — подчеркнул эксперт.

Попенко также отметил, что Украина не вышла из советской модели раздачи квартир и не сформировала государственную жилищную политику.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.