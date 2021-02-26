Средняя зарплата украинцев за год возросла на 15%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2021 года составила 12 337 гривен. Это в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Как изменилась зарплата:
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Инфографика: Госстат
Самая большая средняя номинальная зарплата за январь 2021 была в сфере финансовой и страховой деятельности – в среднем 24 095 грн (на 20,0% больше, чем за январь 2020 года). На втором месте по этому показателю – отрасль информации и телекоммуникаций (21941 грн, на 22,3% больше), на третьем – профессиональная, научная и техническая деятельность (16602 грн, на 12,1% больше).
Самые низкие средние номинальные зарплаты за январь 2021 были в сфере временного размещения и организации питания (6647 грн, на 10,1% меньше, чем за январь 2020 года), строительстве (9238 грн, на 0,8% больше), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (9565 грн, на 12,0% больше).
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