Средняя зарплата украинцев за год возросла на 15%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2021 года составила 12 337 гривен. Это в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как изменилась зарплата:

по сравнению с январем прошлого года (10 727 гривен) это на 15,0% больше;

По сравнению с декабрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы составил 87,0% (14 179 гривен). Уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре производятся начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное;

темп изменения средней номинальной заработной платы по сравнению с январем 2020 года составил 115,0%.

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Инфографика: Госстат

Самая большая средняя номинальная зарплата за январь 2021 была в сфере финансовой и страховой деятельности – в среднем 24 095 грн (на 20,0% больше, чем за январь 2020 года). На втором месте по этому показателю – отрасль информации и телекоммуникаций (21941 грн, на 22,3% больше), на третьем – профессиональная, научная и техническая деятельность (16602 грн, на 12,1% больше).

Самые низкие средние номинальные зарплаты за январь 2021 были в сфере временного размещения и организации питания (6647 грн, на 10,1% меньше, чем за январь 2020 года), строительстве (9238 грн, на 0,8% больше), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (9565 грн, на 12,0% больше).

Справка Finance.ua:

В Украине после завершения локдауна дистанционных вакансий стало меньше. Наученный прошлогодними карантинными мерами рынок труда уже быстро реагирует на изменения и так же быстро адаптируется к ним.

За год доходы украинцев увеличились на 10,1%, с учетом того, что средняя заработная плата в 2,8 раза превышает минимальную. Что касается мирового рейтинга, то Украина занимает 127 место по уровню средней зарплаты.

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