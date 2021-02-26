0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Борьба с жилищным кризисом: во Франции офисные здания превращают в жилье

Борьба с жилищным кризисом: во Франции офисные здания превращают в жилье

Коронавирус опустошил офисные здания и деловые районы в Париже. И поскольку работа из дома, как ожидается, станет нормой после пандемии, некоторые хотят переоборудовать их в жилые помещения, чтобы помочь решить жилищный кризис в центре города.

Франция уже начала экспериментировать с такими преобразованиями, и, как недавно заявила министр жилищного строительства страны Эмманюэль Варгон, «значительный рост удаленной работы побуждает к расширению таких проектов». Она хочет ускорить активность в этом направлении, чтобы удовлетворить потребность в жилье и бороться с разрастанием городов.

Недавно было проведено исследование, посвященное Парижскому региону, где проживает почти пятая часть населения Франции. Оно показало, что если около 40% компаний перейдут на два дня удаленной работы в неделю после пандемии, они смогут сократить занимаемые ими офисные помещения почти на 30%, или 3,3 млн кв. м, в ближайшие 10 лет.

«Не все здания можно переоборудовать, – признается Себастьен Лоррен, старший директор по жилой, медицинской и инвестиционной недвижимости CBRE во Франции. – Только около 20% изученных активов показали реальный потенциал для преобразований».

По словам руководителя архитектурного бюро Maotti-Riviere Карлоса Альвареса, одна из самых больших проблем в этом отношении – естественное освещение. Дело в том, что коммерческие здания часто имеют гораздо большую площадь, что затрудняет оснащение всех комнат окнами, проникающими в помещение.

Еще одна трудность заключается в том, что здания, построенные в 1970-х годах, часто содержат асбест. А это приводит к миллионным дополнительным затратам на удаление опасных материалов.

Более оптимистично смотрит на перспективы подобной трансформации глава подразделения по редевелопменту компании Action Logement Александр Ширье. Это государственно-частная группа, которая занимается строительством и управлением государственным жильем. Она намерена инвестировать 1,5 млрд евро в течение трех-четырех лет в приобретение офисных зданий и преобразование их в 20 000 квартир.

По материалам Build Portal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.