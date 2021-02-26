Борьба с жилищным кризисом: во Франции офисные здания превращают в жилье

Коронавирус опустошил офисные здания и деловые районы в Париже. И поскольку работа из дома, как ожидается, станет нормой после пандемии, некоторые хотят переоборудовать их в жилые помещения, чтобы помочь решить жилищный кризис в центре города.
Франция уже начала экспериментировать с такими преобразованиями, и, как недавно заявила министр жилищного строительства страны Эмманюэль Варгон, «значительный рост удаленной работы побуждает к расширению таких проектов». Она хочет ускорить активность в этом направлении, чтобы удовлетворить потребность в жилье и бороться с разрастанием городов.
Недавно было проведено исследование, посвященное Парижскому региону, где проживает почти пятая часть населения Франции. Оно показало, что если около 40% компаний перейдут на два дня удаленной работы в неделю после пандемии, они смогут сократить занимаемые ими офисные помещения почти на 30%, или 3,3 млн кв. м, в ближайшие 10 лет.
«Не все здания можно переоборудовать, – признается Себастьен Лоррен, старший директор по жилой, медицинской и инвестиционной недвижимости CBRE во Франции. – Только около 20% изученных активов показали реальный потенциал для преобразований».
По словам руководителя архитектурного бюро Maotti-Riviere Карлоса Альвареса, одна из самых больших проблем в этом отношении – естественное освещение. Дело в том, что коммерческие здания часто имеют гораздо большую площадь, что затрудняет оснащение всех комнат окнами, проникающими в помещение.
Еще одна трудность заключается в том, что здания, построенные в 1970-х годах, часто содержат асбест. А это приводит к миллионным дополнительным затратам на удаление опасных материалов.
Более оптимистично смотрит на перспективы подобной трансформации глава подразделения по редевелопменту компании Action Logement Александр Ширье. Это государственно-частная группа, которая занимается строительством и управлением государственным жильем. Она намерена инвестировать 1,5 млрд евро в течение трех-четырех лет в приобретение офисных зданий и преобразование их в 20 000 квартир.
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