Украинцам напомнили, какие документы нужны для вакцинации

Украинцы, решившие сделать прививки от коронавируса, должны приходить на пункты вакцинации с документами. Потребуется предъявить паспорт и идентификационный код, если у желающего прививаться нет декларации с семейным врачом.
Об этом 25 февраля рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.
На первом этапе прививки получат медработники и работники детских учреждений.
«Если у медицинского работника есть декларация по семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы у всех был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев», — отметил Животенюк.
При этом о документах забывать не стоит; паспорт и ИНН нужны, если нет декларации, добавил он. Без документов будет невозможно внести человека в электронную систему.
Напомним, в Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19 индийской вакциной CoviShield (изготовленная по лицензии Oxford/AstraZeneca).
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