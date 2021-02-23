Украинцам напомнили, какие документы нужны для вакцинации

Украинцы, решившие сделать прививки от коронавируса, должны приходить на пункты вакцинации с документами. Потребуется предъявить паспорт и идентификационный код, если у желающего прививаться нет декларации с семейным врачом.

Об этом 25 февраля рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

На первом этапе прививки получат медработники и работники детских учреждений.

«Если у медицинского работника есть декларация по семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, ​​чтобы у всех был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев», — отметил Животенюк.

При этом о документах забывать не стоит; паспорт и ИНН нужны, если нет декларации, добавил он. Без документов будет невозможно внести человека в электронную систему.

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Напомним, в Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19 индийской вакциной CoviShield (изготовленная по лицензии Oxford/AstraZeneca).

Справка Finance.ua:

В правительстве предполагают, что ближе к лету возможна коммерческая продажа вакцин, что создаст возможность для летнего отдыха украинцев за рубежом.

Побочные эффекты от вакцинации против COVID -19 похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа: покраснение места введения вакцины, повышение температуры. ВОЗ обещает компенсации за побочные эффекты от вакцины против COVID -19.

На кампанию вакцинации украинцев от коронавируса Национальная служба здоровья Украины заложила 1,4 млрд гривен.

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