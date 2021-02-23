Вакцинация от коронавируса началась в более половине стран мира, - Bloomberg

Процесс вакцинации от коронавируса начался уже в 100 из 193 стран мира. Всего привиты были более 225 миллионов человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

Лидерами по количеству сделанных прививок является:

США – 68,2 млн доз;

– 68,2 млн доз; Китай – 40,5 млн доз;

Великобритания – 19,3 млн доз;

Индия – 13 млн доз;

Турция – 8 млн доз.

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При этом по охвату вакцинации лидирует Израиль, здесь на 100 человек прививку получили 86,9. Далее идут Сейшельские острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43).

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Напомним, в Украине процесс вакцинации начался 24 февраля. По состоянию на утро 26 февраля сделали 1338 прививок. Лидерами по количеству сделанных прививок является Киев, Тернопольская и Черкасская области – по 90.