Долг ФЛП перед государством составляет 12,5 млрд грн (инфографика)

Ранее ФЛПы не могли узнать из открытых данных о наличии долга по ЕСВ (единый социальный взнос) у себя или своих контрагентов.

Об этом пишет Опендатабот.

Узнать о своих задолженностях можно было только в своем электронном кабинете. ГНС констатировала, что ЕСВ не относится к налоговому долгу, поэтому публикация информации о должниках по таким платежам не обязательна.

Но 24 февраля ГНС, в рамках политики открытости, все же опубликовала эти данные, обязав себя вносить отчеты ежемесячно.

Общий долг компаний и предпринимателей составляет 21,6 млрд гривен, из них 12,5 млрд гривен должны 769 053 ФЛП. У 42% из них есть долг от 10 000 до 50 000 гривен. А должники с суммами более 100 000 гривен составляют среди всех лишь 1%.

Кроме ФЛП среди должников также 87 519 компаний, их долг 9,1 млрд гривен. Самые большие долги у крупных предприятий угольной и машиностроительной промышленности.

Справка Finance.ua:

Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВ . В Государственной налоговой службе заявили, что продолжают курс по политике открытости. Сейчас в ведомстве обнародовали новый набор данных в форме открытых данных «Информация о плательщиках, имеющих долг (недоимку) по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

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