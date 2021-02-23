0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Долг ФЛП перед государством составляет 12,5 млрд грн (инфографика)

Долг ФЛП перед государством составляет 12,5 млрд грн (инфографика)

Ранее ФЛПы не могли узнать из открытых данных о наличии долга по ЕСВ (единый социальный взнос) у себя или своих контрагентов.

Об этом пишет Опендатабот.

Узнать о своих задолженностях можно было только в своем электронном кабинете. ГНС констатировала, что ЕСВ не относится к налоговому долгу, поэтому публикация информации о должниках по таким платежам не обязательна.

Как закрыть ФЛП в 2020 году?

Но 24 февраля ГНС, в рамках политики открытости, все же опубликовала эти данные, обязав себя вносить отчеты ежемесячно.

Общий долг компаний и предпринимателей составляет 21,6 млрд гривен, из них 12,5 млрд гривен должны 769 053 ФЛП. У 42% из них есть долг от 10 000 до 50 000 гривен. А должники с суммами более 100 000 гривен составляют среди всех лишь 1%.

Кроме ФЛП среди должников также 87 519 компаний, их долг 9,1 млрд гривен. Самые большие долги у крупных предприятий угольной и машиностроительной промышленности.

Справка Finance.ua:

  • Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВ. В Государственной налоговой службе заявили, что продолжают курс по политике открытости. Сейчас в ведомстве обнародовали новый набор данных в форме открытых данных «Информация о плательщиках, имеющих долг (недоимку) по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.