Швейцарский банк со 177-летней историей добавил поддержку криптовалют

Основанный в 1844 году в Женеве частный банк Bordier & Ciel добавил в список оказываемых услуг покупку, торговлю и хранение биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash и Tezos. Инициатива реализована при посредничестве регулируемого криптобанка Sygnum.
«Мы пошли навстречу клиентам, которые заинтересованы в диверсификации капиталов за счет такого альтернативного класса активов, как криптовалюты», — заявил управляющий партнер Bordier & Ciel Эврард Бордье.
В будущем банк планирует увеличить число поддерживаемых цифровых активов.
Сервис реализован при поддержке криптобанка Sygnum. Разработанная им B2B-платформа обеспечит безопасное хранение приватных ключей, выход на провайдеров ликвидности и мониторинг транзакций. Партнер также предоставит гарантии соблюдения AML-процедур.
«Bordier продолжает свою 177-летнюю традицию сохранения капитала клиентов для будущих поколений, предлагая активы следующего поколения», — прокомментировал сотрудничество соучредитель Sygnum Матиас Имбах.
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