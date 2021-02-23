Стало известно, где в мире больше всего долларовых миллионеров

Столица Великобритании обогнала американский Нью-Йорк по уровню концентрации долларовых миллионеров: каждый десятый человек, проживающий в Лондоне, владеет таким состоянием.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ежегодный отчет консалтинговой компании Knight Frank.
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Так, в Лондоне живет почти 874 354 долларовых миллионера (им принадлежат активы на сумму более 720 тысяч фунтов стерлингов). В Нью-Йорке, который занял второе место, – 820 тысяч миллионеров.
Эти данные говорят о большом разрыве между богатыми и бедными в столице Великобритании. По данным правительства, более 2,5 миллиона (или 28%) жителей Лондона относятся к категории «живущих в бедности».
Руководитель отдела исследований Knight Frank Лиам Бейли сказал, что высокая концентрация долларовых миллионеров в Лондоне объясняется дороговизной жилья в городе.
«При средней стоимости жилья в Лондоне 514 тысяч фунтов стерлингов многие домохозяйства попадают в категорию состоятельных людей», – сказал он.
Исследование показало, что более 68 тысяч лондонских квартир стоят дороже 2 миллионов фунтов стерлингов.
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