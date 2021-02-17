В Кабмине улучшили прогноз влияния земельной реформы на рост ВВП

ВВП будет увеличиваться не менее чем на 1% ежегодно после завершения земельной реформы.

Такой прогноз сделал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на результаты совещания.

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Стоит отметить, что более чем за год прогноз изменился в сторону роста. Так, в декабре 2019-го бывший министр экономики Тимофей Милованов во время парламентских слушаний говорил о дополнительных 0,83% к росту ВВП.

Со своей стороны, новоназначенный министр агрополитики отметил, что земельная реформа приближается к логическому завершению и граждане получат прозрачный рынок.

«Наша страна сможет стать мировым продовольственным супермаркетом. Министерство сейчас больше работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем», — рассказал Лещенко.

Среди прочего во время совещания в Офисе президента обсуждалась стратегия охраны окружающей среды. В частности, инструменты сохранения экологии и минимизации коррупционных рисков.