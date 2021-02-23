Новые тарифы для мобильных операторов с 1 июля

Мобильные абоненты не смогут звонить по доступным тарифам со своих мобильных на фиксированные номера Украины в ближайшее время. И это несмотря на то, что телеком-регулятор предпринял очередную попытку повлиять на «голосовые» расценки.

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) 23 февраля решила снизить межоператорский тариф (интерконнект) в стационарных сетях.

С 1 июля этого года за минуту исходящего вызова на фиксированные номера участники рынка будут платить 7 или 10 коп. — в зависимости от того, местный это вызов или междугородний. А с 1 января 2022 года эти ставки, соответственно, уменьшатся до 5 и 8 коп. Таким образом ведомство попытается опосредованно повлиять на розничные тарифы, регулировать которые не имеет права.

Напомним, что себестоимость минуты в мобильной сети колеблется в пределах нескольких копеек. Но при этом вся «большая тройка» установила во много раз завышенные тарифы для звонков на стационарные номера.

Для сравнения редакция UBR.ua взяла предоплаченные пакеты начального уровня трех крупнейших компаний.

Базовые тарифы на звонки с мобильных номеров на фиксированные:

«Киевстар», «Общение без границ» — 1,5 грн/мин;

Vodafone SuperNet Turbo — 0,6 грн/мин;

lifecell, «Смарт Лайф» — 1 грн/мин.

Действующие ставки MTR и FTR (мобильного и фиксированного интерконнекта соответственно) в lifecell назвали завышенными.

«Мы теряем десятки миллионов гривен в месяц, поэтому вынуждены поддерживать такие цены и баланс объема звонков на другие сети, чтобы предотвратить еще большие потери. Надеемся, что вопрос уровня такс и anynet будет урегулирован в ближайшее время», — подчеркнул самый маленький представитель «большой тройки».

В Vodafone поддержали решение НКРСИ, так как оно «устранит несправедливую и необоснованную асимметрию» во взаиморасчетах между мобильными и фиксированными операторами.

В то же время компания выразила недоумение, почему расчетные таксы за приземление трафика на мобильные сети были снижены с 1 января 2021 года, а аналогичное уменьшение фиксированных такс «откладывается без объективных причин» до июля.

«Согласно законодательству, принятое решение может быть введено в действие уже в мае. Для операторов мобильной связи каждый месяц такой асимметрии означает значительные потери в доходах и необоснованное финансирование фиксированных операторов», — подчеркнули в пресс-службе второй по величине сотовой компании Украины.

По поводу тарифов для клиентов там заявили, что «ценообразование основано на спросе и потребностях клиентов». Поэтому Vodafone выступает за единые тарифы на внешние сети украинских операторов, будь то мобильные или фиксированные сети.

«Компания предлагает гибкую конкурентную тарифную линейку с достаточным включенным объемом минут на разные сети, в которой каждый может подобрать тариф под свои потребности. Тарификация сверх пакетных минут также не дифференцируется в зависимости от того, мобильный это или фиксированный номер», — сообщили UBR.ua в Vodafone.

В «Киевстаре» заявили, что на звонки в фиксированные сети учитывают различные потребности абонентов. Например, для припейд-абонентов, которым нужно звонить на стационарные номера, компания предлагает отдельные пакеты услуг, где стоимость 1 минуты — до 0,4 грн. А для абонентов, которые обслуживаются на контракте, звонки на фиксированные сети включен в пакет услуг за фиксированную абонплату.