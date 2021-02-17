Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — Степанов

В Украине сегодня начинается первый этап вакцинации против COVID-19. Первые вакцины на выполнение плана вакцинации уже в 7:00 отправились в регионы Украины.

Об этом на брифинге в среду, 24 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, согласно планам Минздрава, у нас есть такие договоренности и представление по срокам поставки вакцин в Украине. Прежде всего хочу сообщить, что сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19», — заявил Степанов.

По словам министра, Минздрав полностью сдержал обещание — процесс вакцинации начинается в феврале.

Напомним, в Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцин от коронавируса. Грузовой самолет рейсом TK6289 Стамбул — Киев авиакомпании Turkish Cargo приземлился в аэропорту в Украине в 11:07. Вакцина летела из Индии, с остановкой в ​​Стамбуле. 21 февраля 2021 г. министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19, которая производится в Индии.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине разработали четкий план, позволяющий сразу после прибытия вакцины против COVID-19 развозить ее в областные склады 11 транспортными средствами одновременно.

Первыми ее должны получить семь регионов: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и город Киев.