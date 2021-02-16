В Concorde Capital дали прогноз курса гривны в 2021 году

Компания Concorde Capital прогнозирует рост ВВП 4,1% при инфляции 7,2% и среднегодовом курсе 27,6 UAH/USD в 2021 году.
Об этом говорится в материалах компании.
ВВП. По прогнозу компании ВВП в этом году вырастет на 4,1%, цены вырастут на 7,2%.
Курс. Среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,6 UAH/USD, а на конец текущего года — 28,7 UAH/USD. Баланс текущего года по итогам года, согласно прогнозу, будет положительным и составит 0,5 млрд долларов.
В компании ожидают, что международные резервы на конец года составят 30,5 млрд долларов, в то время как промышленность вырастет на 6,5%.
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