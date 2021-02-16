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В Concorde Capital дали прогноз курса гривны в 2021 году

В Concorde Capital дали прогноз курса гривны в 2021 году

Компания Concorde Capital прогнозирует рост ВВП 4,1% при инфляции 7,2% и среднегодовом курсе 27,6 UAH/USD в 2021 году.

Об этом говорится в материалах компании.

ВВП. По прогнозу компании ВВП в этом году вырастет на 4,1%, цены вырастут на 7,2%.

Курс. Среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,6 UAH/USD, а на конец текущего года — 28,7 UAH/USD. Баланс текущего года по итогам года, согласно прогнозу, будет положительным и составит 0,5 млрд долларов.

В компании ожидают, что международные резервы на конец года составят 30,5 млрд долларов, в то время как промышленность вырастет на 6,5%.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что Национальный банк Украины имеет достаточно резервов для удержания валютного курса. Он отметил, что есть все основания для стабильности курса национальной валюты, который был стабильным и в прошлом году, несмотря на кризис.
  • Банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривен/доллар.
  • По прогнозу правительства, к 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл — по пессимистическому.

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По материалам Фондовый Мир
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