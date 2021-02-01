В правительстве спрогнозировали курс гривны до 2024 года

До 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл — по пессимистическому.

Об этом говорится в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве.

В худшем случае, на конец 2024 года обменный курс превысит отметку в 30 грн/долл, а в лучшем — не будет больше 29,2 грн/долл. Курс Национального банка на 4 февраля 2021 года составил 27,99 грн/долл. То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.

«Значение курса гривны к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов», — говорится в прогнозе.

В Министерстве развития экономики считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, по оценкам Минэкономразвития, в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5−2 млрд долл., а к 2024 году может достичь 5−5, 5 млрд долл.



Инфографика: Экономическая правда

Справка Finance.ua:

Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 5,3% и ожидает курса 28 грн/$ 1 на конец года.

Курс гривны продолжит сохранять стабильность, колебания могут составить до 10%, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Финансисты отмечают, что спрос нерезидентов на ОВГЗ может незначительно укрепить курс гривны.

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