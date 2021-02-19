В Польше бесплатно будут вакцинировать незастрахованных граждан Украины

В Польше на третьем этапе вакцинации от коронавируса будут прививать также граждан Украины, которые легально находятся в стране, но могут не иметь медицинской страховки.
Об этом говорится в ответе
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«Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например, имеют карту временного и постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованными, также будут прививать за счет бюджета страны», — сообщили в Минздраве Польши.
Как отмечается, для прививки им нужно будет предъявить паспорт.
Прививка иностранцев, в том числе и граждан Украины, будет происходить в Польше на последнем, третьем этапе кампании, когда будут вакцинироваться все
По данным Главного статистического управления Польши, на начало 2020 года в стране могли находиться примерно 1,3 млн граждан Украины.
По состоянию на январь 2021 года более 530 тыс. граждан Украины имеют государственную медицинскую страховку (ZUS).
По данным Управления по вопросам иностранцев Польши, по состоянию на январь 2021 года 244,2 тыс. граждан Украины имеют карты временного и постоянного пребывания в РП.
В прошлом году в апреле власти Польши разрешили трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, которые на момент локдауна легально находились в стране, оставаться в РП после окончания действия визы на протяжении всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма действует по сей день.
На сегодня в Польше сделано уже почти 2,4 млн прививок. Сейчас в стране одновременно продолжается нулевой и первый этап вакцинации.
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