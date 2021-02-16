Хакеры шантажируют Kia на 20 миллионов долларов

Корейский автопроизводитель Kia подвергся нападению хакеров, которые шантажируют компанию на 20 миллионов долларов. В противном случае они опубликуют в открытом доступе украденные данные о компании.

По данным Bleeping Computer, группа хакеров атаковала Kia Motors America, получив информацию о приложении UVO Link, платежной системе и сайтах, используемых дилерами. Хакеры требуют как можно скорее заплатить 20 899 559 долларов, а если этого не произойдет, сумма увеличится до 30 994 200 долларов.

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Киберпреступники отправили копию письма со своими требованиями в Bleeping Computer. В нем говорится, что если Kia не свяжется с ними в течение 3 дней, некоторые из полученных данных, которые компрометируют компанию, будут опубликованы.

Однако корейский производитель отрицает атаку хакеров, заявляя, что узнали об этом из публикаций в Интернете.

«Мы можем только подтвердить, что у нас нет данных, доказывающих, что какие-либо документы или другая информация Kia были украдены», – говорится в заявлении компании.