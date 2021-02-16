Франция и Британия готовы поделиться запасами вакцины с бедными странами

Некоторые из самых богатых стран мира заявили о готовности поделиться излишками вакцины от коронавируса с развивающимися странами.

Об этом сообщает AP.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в этом году председательствует в G7, намерен призвать лидеров G7 сократить время разработки новых вакцин до 100 дней.

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«Разработка эффективных вакцин против коронавируса открывает привлекательную перспективу возвращения к нормальной жизни, но мы не должны останавливаться на достигнутом», — приводит Даунинг-стрит слова Джонсона.

Британский премьер пообещает предоставить в будущем «большую часть излишков вакцин» поддерживаемой ООН инициативе COVAX. Британское правительство не указало конкретное время и объемы вакцин, которые планирует выделить бедным странам.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и европейские страны выделить до 5% текущих поставок вакцин правительствам стран. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель «одобряет» эту инициативу.

«Я говорю: давайте передадим 3−5% имеющихся у нас вакцин странам Африки. Это не повлияет на ход наших кампаний по вакцинации. Это в интересах жителей Франции и Европы. На сегодня более 10 миллионов наших сограждан имеют семьи на другой стороне Средиземного моря», — заявил Макрон в интервью Financial Times.