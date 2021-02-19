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Как получить выписку из реестра плательщиков единого налога

Как получить выписку из реестра плательщиков единого налога

Режим выдачи выписок из реестра плательщиков единого налога доработан разработчиком программного обеспечения.

Об этом сообщили в налоговой. Например, все государственные налоговые инспекции ГУ ГНС в Харьковской области, независимо от их расположения, осуществляют обработку запросов о получении выписки из реестра плательщиков единого налога (направленных физическими лицами – предпринимателями) своевременно, в определенные действующим законодательством сроки.

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Плательщик имеет возможность просмотреть и распечатать, в частности, электронную выписку из реестра плательщиков единого налога (для которого плательщик отметил в запросе способ получения ответа: «в электронном виде») средствами сервиса «Электронный кабинет»:

Как это сделать?

  • Вариант 1. Режим «Входящие/исходящие документы», раздел «Входящие», или
  • Вариант 2. Режим «Просмотр отчетности» к отправленному Запросу (код формы F1302101) поступает ответ – Выписка (код формы F1402101) в виде дополнительной закладки к форме.

Другой способ. Если по каким-либо причинам плательщики не получили Выписку из реестра плательщиков единого налога, можно сформировать и направить Запрос о получении Выписки из реестра плательщиков единого налога повторно (например, с помощью бесплатного сервиса «Электронный кабинет», режим «Введение отчетности», в текущем отчетном периоде выбрать код формы F1302101 – Запрос о получении выписки из реестра плательщиков единого налога).

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В случае, если плательщику необходимо иметь оригинал Выписки из реестра плательщиков единого налога, заверенный печатью, необходимо при подаче Запроса о получении извлечения выбрать способ получения ответа: «непосредственно в контролирующем органе».

По материалам Finance.UA
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