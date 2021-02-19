Как получить выписку из реестра плательщиков единого налога

Режим выдачи выписок из реестра плательщиков единого налога доработан разработчиком программного обеспечения.
Об этом сообщили в налоговой. Например, все государственные налоговые инспекции ГУ ГНС в Харьковской области, независимо от их расположения, осуществляют обработку запросов о получении выписки из реестра плательщиков единого налога (направленных физическими лицами – предпринимателями) своевременно, в определенные действующим законодательством сроки.
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Плательщик имеет возможность просмотреть и распечатать, в частности, электронную выписку из реестра плательщиков единого налога (для которого плательщик отметил в запросе способ получения ответа: «в электронном виде») средствами сервиса «Электронный кабинет»:
Как это сделать?
Другой способ. Если по каким-либо причинам плательщики не получили Выписку из реестра плательщиков единого налога, можно сформировать и направить Запрос о получении Выписки из реестра плательщиков единого налога повторно (например, с помощью бесплатного сервиса «Электронный кабинет», режим «Введение отчетности», в текущем отчетном периоде выбрать код формы F1302101 – Запрос о получении выписки из реестра плательщиков единого налога).
В случае, если плательщику необходимо иметь оригинал Выписки из реестра плательщиков единого налога, заверенный печатью, необходимо при подаче Запроса о получении извлечения выбрать способ получения ответа: «непосредственно в контролирующем органе».
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