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В «Слуге народа» рассказали, как можно снизить тарифы на коммуналку

В «Слуге народа» рассказали, как можно снизить тарифы на коммуналку

Тарифы для населения не должны повышаться. Украина должна двигаться в направлении снижения доли оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Трухин во время Всеукраинского форума «Украина 30».

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«Тарифы и так сегодня высокие для домохозяйства со средним доходом. Мы, как страна, должны двигаться в направлении снижения доли оплаты жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете, чтобы у людей оставалось больше денег на накопления, на медицину, на образование», — считает депутат.

По его мнению, нужно снижать себестоимость полученных энергоресурсов со стороны государственных компаний и уделить внимание транспортировке энергоносителей.

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В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что большинство участников рынка газа пошли навстречу властям и потребителям в этом сезоне.

«Понимая тяжелую ситуацию с COVID-19 и снижением деловой активности, они пошли на то, чтобы установить цену 6,99 грн за кубометр газа в январе, феврале и марте. Конечно, что мы приняли для себя эту паузу для того, чтобы системно подойти к вопросу», — добавила Свириденко.

В то же время треть домохозяйств страны получают помощь на оплату коммунальных услуг.

По материалам РБК-Украина
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