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В Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят в три раза больше, – Витренко

В Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят в три раза больше, – Витренко

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят в три раза больше.

«На европейском рынке цены на газ за год выросли на 73%, а в Украине на 22%. Если мы сравним, как выросли цены, то мы увидим, что в Украине цены выросли в три раза меньше», — сообщил Витренко во вторник, 16 февраля, в ходе выступления на форуме «Украина 30. Платежка».

По его словам, если сравнивать соотношение зарплат и тарифов, то в Украине и тарифы, и зарплаты примерно в четыре раза ниже, чем в ЕС.

И.о. министра энергетики напомнил, что в апреле 2014 года «Газпром» резко поднял для Украины цену, когда страна импортировала 2/3 газа.

«Но мы смогли отстоять свою энергонезависимость. Мы знаем, что цена важна для Украины и на этом много спекуляций. Если посмотрим на цену, то благодаря тому, что отстаивали энергонезависимость, у нас получилось снизить фактическую цену в четыре раза по сравнению с тем, что предлагал „Газпром“», — резюмировал Витренко.

Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.

По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для «значительного снижения» тарифов на газ.

Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену — 6,99 грн за кубометр.

Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.

По материалам Обозреватель
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