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Из чего состоит тариф на газ для населения: объяснение НКРЭКУ

Из чего состоит тариф на газ для населения: объяснение НКРЭКУ

До половины стоимости газа для населения составляет цена на технологический газ.

Об этом во время своего выступления в рамках форума «Украина 30. Платежка» заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

«До 50% тарифа — это стоимость технологического газа. Для того чтобы газ доставить в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной объем газа», — пояснил Тарасюк.

Сейчас, по его словам, стоимость этого газа составляет 5 850 гривен без НДС за 1 тысячу куб м.

Еще 30% тарифа — заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний.

«Когда мы говорим о необходимости снижения тарифа на распределение или транспортировку природного газа, мы должны учитывать каждую из составляющих этого тарифа. Если снизить стоимость технологического газа, которая зависит от рыночной цены природного газа, то тогда убытки будет нести Оператор газотранспортной системы, создавая коллапс. Или снизить зарплату квалифицированному персоналу газораспределительных компаний, которая в среднем составляет около 14 тыс. грн и точно является не самой большой в стране?» — заявил Тарасюк.

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Третья составляющая — ремонт техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб, а это 20% тарифа.

«Или, может, снизить расходы на ремонтные работы и содержание диспетчерских и аварийных служб? Тогда мы дождемся техногенных катастроф. Для этого и существует Регулятор, чтобы в этом вопросе подходить взвешенно и определять правильные цифры тарифа», — подчеркнул Тарасюк.

Ранее мы сообщали о том, что в НКРЭКУ рассказали, подорожает ли с апреля тариф на электроэнергию для населения.

По материалам УНН
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