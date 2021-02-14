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Всеукраинская перепись населения раз в 10 лет: правительство предлагает установить периодичность

Всеукраинская перепись населения раз в 10 лет: правительство предлагает установить периодичность

Кабинет министров Украины согласовал проект закона, который устанавливает правила проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.

Об этом «сообщает:https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-proponuye-unormuvati-pitannya-elektronnogo-perepisu-naselennya пресс-служба правительства.

«Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности“. Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что документом предусматривается внесение изменений в законы Украины «О государственной статистике» и «О Всеукраинской переписи населения».

Среди важных положений законопроекта:

  • установление срока проведения Всеукраинской переписи населения — не реже одного раза в 10 лет;
  • введение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах, с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных;
  • предоставление возможности респонденту заполнять переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в информационной системе общего доступа — Интернет;
  • совершенствование требований к временному переписному персоналу, гарантировать респондентам добропорядочность привлеченного персонала;
  • защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

«Новые изменения внесены с учетом международных договоренностей и обязательств Украины и основываются на фундаментальных принципах ООН по официальной статистике с учетом acquis ЕС в сфере статистики, в частности Кодекса норм европейской статистики, с целью гармонизации национальной статистической системы с европейскими нормами и стандартами», — отмечается в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов отмечал, для того чтобы в Украине в 2023 году состоялась перепись населения, необходимо начать подготовку в 2021 году.
  • Также он говорил, что Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может состояться в 2030 году, традиционная перепись населения планируется на 2023 год.
  • По подсчетам бывшего министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, численность населения Украины составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

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По материалам УКРИНФОРМ
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