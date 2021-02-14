Всеукраинская перепись населения раз в 10 лет: правительство предлагает установить периодичность

Кабинет министров Украины согласовал проект закона, который устанавливает правила проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.

Об этом «сообщает:https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-proponuye-unormuvati-pitannya-elektronnogo-perepisu-naselennya пресс-служба правительства.

«Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности“. Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что документом предусматривается внесение изменений в законы Украины «О государственной статистике» и «О Всеукраинской переписи населения».

Среди важных положений законопроекта:

установление срока проведения Всеукраинской переписи населения — не реже одного раза в 10 лет;

введение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах, с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных;

предоставление возможности респонденту заполнять переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в информационной системе общего доступа — Интернет;

совершенствование требований к временному переписному персоналу, гарантировать респондентам добропорядочность привлеченного персонала;

защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

«Новые изменения внесены с учетом международных договоренностей и обязательств Украины и основываются на фундаментальных принципах ООН по официальной статистике с учетом acquis ЕС в сфере статистики, в частности Кодекса норм европейской статистики, с целью гармонизации национальной статистической системы с европейскими нормами и стандартами», — отмечается в сообщении.

Справка Finance.ua:

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов отмечал, для того чтобы в Украине в 2023 году состоялась перепись населения, необходимо начать подготовку в 2021 году.

Также он говорил, что Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может состояться в 2030 году, традиционная перепись населения планируется на 2023 год.

По подсчетам бывшего министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, численность населения Украины составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫