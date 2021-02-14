Всеукраинская перепись населения раз в 10 лет: правительство предлагает установить периодичность

Кабинет министров Украины согласовал проект закона, который устанавливает правила проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.
Об этом «сообщает:https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-proponuye-unormuvati-pitannya-elektronnogo-perepisu-naselennya пресс-служба правительства.
«Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности“. Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения», — говорится в сообщении.
Сообщается, что документом предусматривается внесение изменений в законы Украины «О государственной статистике» и «О Всеукраинской переписи населения».
Среди важных положений законопроекта:
«Новые изменения внесены с учетом международных договоренностей и обязательств Украины и основываются на фундаментальных принципах ООН по официальной статистике с учетом acquis ЕС в сфере статистики, в частности Кодекса норм европейской статистики, с целью гармонизации национальной статистической системы с европейскими нормами и стандартами», — отмечается в сообщении.
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