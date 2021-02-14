Заработал государственный портал по вопросам вакцинации в Украине

В Украине заработал отдельный сайт по вопросам вакцинации от COVID-19. Его запустило Министерство здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в среду, 17 февраля.

Вся необходимая информация будет размещена на портале по ссылке.

«Портал является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет проходить сам процесс вакцинации в Украине», — рассказали в Минздраве.

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Кроме того, сайт будет содержать информационные панели со статистическими данными о ходе вакцинальной кампании в Украине. Все данные на сайте будут обновляться в режиме, приближенном к реальному времени, добавили в министерстве.

«Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая — специализированную информацию для медицинских работников», — уточнил министр здравоохранения Максим Степанов.