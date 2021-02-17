Во Франции создали маску, убивающую коронавирус

Медицинский стартап BioSerenity представил оригинальную лицевую маску, которая, если верить разработчикам, способна нейтрализовать ряд вирусов, включая злополучный COVID-19. Примечательно, что речь идёт не о патенте или «бумажном» концепте — новинка уже не только прошла сертификацию, но и поступила в розничную продажу.

Одноразовый медицинский аксессуар был разработано в сотрудничестве с исследователями из Университетской больницы в Лилле. По словам представителей BioSerenity, маска способна уничтожать большинство вирусов, которые передаются воздушно-капельным путём. Главным её «оружием» стал специальный текстильный слой, который покрыт молекулами циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Проведённые исследования показали снижение концентрации вируса на 99,9% менее чем через 5 минут, и на 99,96% после двух часов контакта. Увы, срок такой интенсивной защиты ограничен четырьмя часами, после чего маску требуется сменить. В продажу во Франции новинка поступила 16 февраля по цене €1,49. Кроме того, производитель анонсировал выпуск специальной версии маски для врачей по цене €0,44.