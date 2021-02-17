Рейтинг языков программирования 2021 (инфографика)

По результатам опроса впервые с 2014 года у Python отрицательная динамика. Еще наблюдаем тенденцию перехода с JavaScript на TypeScript, наиболее довольны пользователи Elixir, и наконец-то на карте появился Rust.
Об этом говорится в результатах ежегодного опроса по языкам программирования dou.ua.
Коммерческое использование. Прежде всего привлекает внимание рост TypeScipt: похоже, он со временем станет основным языком в экосистеме JavaScript. В этом году он впервые обошел С++ по популярности.
Впервые с 2012 года выросла доля C#. Использование Java продолжает уменьшаться, хотя и не так активно, как раньше. В целом видно уменьшение доли JVM: доля Kotlin стабильна (хотя он и уступил место Ruby), использование Scala возобновилось после значительного снижения в 2019-м и сегодня, если сравнивать с 2018-м, даже немного выросло. Еще стоит отметить незначительный рост Dart.
Сферы использования. В этом году мы впервые попросили респондентов указать сферу, в которой они работают. Результаты довольно интересные.
Видим, что примерно половина разработчиков — это бэкенд (52%), далее сегменты вебфронтэнда (19%) и мобильной разработки (ее еще меньше, чем веба — 8%), обработка массивов данных (туда относятся и Big Data, и машинное обучение) — 6%. Desktop-программирование еще существует и занимает 4% объема, системное программирование — 3% (пока небольшая доля) и Full-Stack разработка — примерно 1%.
Личные предпочтения. Как мы уже указывали, результаты выбора программистов нельзя использовать для прогнозирования, но тут интересно, что наконец-то на карте появился Rust. Снова видим некоторый спад интереса к Python и тенденцию перехода с JavaScript на TypeScript.
Посмотрим на «индекс предпочтения» — это относительное количество разработчиков на языке X, которые для следующего проекта в своей сфере тоже выберут X.
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