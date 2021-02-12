«Украина теряет доверие производителей»: Степанов заявил о попытке срыва вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина теряет доверие производителей вакцин. Речь идет о попытке срыва вакцинации в Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Украина теряет доверие производителей вакцин… Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании в Украине. А это в свою очередь открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают», — сказал Степанов.

Министр заверил, что в Украине нечего делать российской вакцине.

«Вы все знаете о моей позиции относительно российской вакцины — не допустить на рынок Украины российскую вакцину. Нечего здесь делать российской вакцине», — заявил глава Минздрава.

Напомним, Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины получило от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин против коронавируса.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по поводу закупки вакцин от коронавируса. Дело открыли по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением).