Google заплатит во Франции штраф в 1,1 млн евро

Ирландский и французский филиалы корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.

Об этом сообщает Euronews.

Генеральное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с уклонением от уплаты налогов Министерства экономики и финансов Франции сообщило, что по итогам их расследования был обнаружен обманный характер рейтинга отелей.

«Рассмотрение началось после многочисленных жалоб от владельцев и руководителей французских отелей. Всего в ходе проверки были собраны данные о 7500 гостиниц», — говорится в сообщении ведомства.

Информация Google была автоматически сверена со сведениями французской официальной классификации отелей. В результате выяснилось, что корпорация заменила рейтинг Atout France собственными критериями.

Отмечается, что такие действия Google нанесли урон как потребителям, так и владельцам отелей, классификация которых была незаконно снижена.

Напомним, ранее группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подала судебный иск против компании Google. Они заявляют, что компания нечестно пользуется своим положением на рынке рекламы.