Это не будет катастрофой: Гетманцев высказался о возможном блокировании сотрудничества с МВФ

Украина в 2021 году сможет выполнить свои бюджетные обязательства даже в том случае, если не получит транш от Международного валютного фонда.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность», — сказал Гетманцев.

Он высказал мнение, что сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами должно удовлетворять интересы всех сторон.

«Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не переступить красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев», — добавил Гетманцев, однако не уточнил, о каких именно «линиях» идет речь.

Справка Finance.ua:

Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате Stand-by завершилась без принятия положительного результата.

Министерство финансов не рассматривает сценарий невыполнения программы Международного валютного фонда.

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