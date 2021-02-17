Маск заявил, что хочет создать летающий электромобиль на базе Tesla

Илон Маск поделился возможными планами на обновление Tesla Roadster. Он хочет, чтобы этот электромобиль научился летать.
«Я хочу, чтобы он летал. Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая при этом людей», — заявил он во время беседы с Джо Роганом на подкасте Joe Rogan Experience.
Никаких деталей пока нет — известно лишь то, что Маск хочет, чтобы машина поднималась «примерно на метр над землей». Тогда, если что-то пойдет не так, пострадает лишь подвеска автомобиля, а не человек.
Ранее глава Tesla заявлял, что во втором поколении Roadster также может получить ракетный двигатель, который будет использовать сжатый воздух для ускорения, замедления и улучшение управляемости, пишет Tech Radar. Благодаря этому электромобиль якобы сможет разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды.
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