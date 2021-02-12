Судебная реформа: Зеленский внес три законопроекта

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде три законопроекта о дисциплинарных инспекторах Высшего совета правосудия.

Так, законопроект №5067 предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства относительно подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции.

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Законопроект №5068 предусматривает изменения о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Законопроект №5069 предлагает изменения в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.

Внесенные законопроекты определены как неотложные.