Топ самых востребованных вакансий в январе

В Украине в январе в топ-5 по количеству вакансий входили: продавцы, менеджеры по продажам, работники государственных учреждений, менеджеры по продажам по телефону, торговые представители с авто. По количеству резюме: продавцы, менеджеры по продажам; офис-менеджеры, продавцы непродовольственных товаров, продавцы-кассиры.

Аналитики robota.ua рассказали, какую среднюю заработную плату предлагали и ожидали топовых вакансиях в январе 2021 года.

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий:

продавец. Средняя заработная плата на данной позиции: по вакансиям — 10 000 грн, по резюме — 10 000 грн;

менеджер по продажам. Зарплата: по вакансиям — 15 000 грн, по резюме — 12 000 грн;

работник государственного учреждения. Зарплата: по вакансиям — 5500 грн, по резюме — 11 000 грн;

менеджер по продажам по телефону. Зарплата: по вакансиям — 15 000 грн, по резюме — 10 974 грн;

торговый представитель с авто. Зарплата: по вакансиям — 18 000 грн, по резюме — 15 000 грн.

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме:

продавец;

менеджер по продажам;

офис-менеджер. Зарплата: по вакансиям — 10 000 грн, по резюме — 11 000 грн;

продавец непродовольственных товаров. Зарплата: по вакансиям — 10 000 грн, по резюме — 10 000 грн;

продавец-кассир. Зарплата: по вакансиям — 11 000 грн, по резюме — 10 000 грн.

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Инфографика: robota.ua

«Проанализировав январские предложения заработной платы от работодателей и ожидания кандидатов, видим, что суммы более или менее совпадают — в пределах 10 000−11 000 грн. Однако есть вакансии, разрыв в суммах которых значителен, например, работникам государственных учреждений предлагали в январе 2021 года заработную плату в сумме 5500 грн, а кандидаты хотели получать 11 000 грн», — пишут аналитики.

Также есть позиции, на которых работодатели готовы были платить больше, чем ожидали соискатели.

Стоит отметить, что по предварительным результатам недавнего опроса, чуть более половины соискателей (52,4%) считают, что средняя заработная плата в Украине сегодня должна быть в пределах 15 000−20 000 грн; 36% опрошенных хотели бы получать более 20 000 грн; 11,7% – 12 000−15 000 грн.

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