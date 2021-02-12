0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Топ самых востребованных вакансий в январе

Топ самых востребованных вакансий в январе

В Украине в январе в топ-5 по количеству вакансий входили: продавцы, менеджеры по продажам, работники государственных учреждений, менеджеры по продажам по телефону, торговые представители с авто. По количеству резюме: продавцы, менеджеры по продажам; офис-менеджеры, продавцы непродовольственных товаров, продавцы-кассиры.

Аналитики robota.ua рассказали, какую среднюю заработную плату предлагали и ожидали топовых вакансиях в январе 2021 года.

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий:

  • продавец. Средняя заработная плата на данной позиции: по вакансиям — 10 000 грн, по резюме — 10 000 грн;
  • менеджер по продажам. Зарплата: по вакансиям — 15 000 грн, по резюме — 12 000 грн;
  • работник государственного учреждения. Зарплата: по вакансиям — 5500 грн, по резюме — 11 000 грн;
  • менеджер по продажам по телефону. Зарплата: по вакансиям — 15 000 грн, по резюме — 10 974 грн;
  • торговый представитель с авто. Зарплата: по вакансиям — 18 000 грн, по резюме — 15 000 грн.

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме:

  • продавец;
  • менеджер по продажам;
  • офис-менеджер. Зарплата: по вакансиям — 10 000 грн, по резюме — 11 000 грн;
  • продавец непродовольственных товаров. Зарплата: по вакансиям — 10 000 грн, по резюме — 10 000 грн;
  • продавец-кассир. Зарплата: по вакансиям — 11 000 грн, по резюме — 10 000 грн.

Читайте также: 5 признаков того, что пора сменить работу


Инфографика: robota.ua

«Проанализировав январские предложения заработной платы от работодателей и ожидания кандидатов, видим, что суммы более или менее совпадают — в пределах 10 000−11 000 грн. Однако есть вакансии, разрыв в суммах которых значителен, например, работникам государственных учреждений предлагали в январе 2021 года заработную плату в сумме 5500 грн, а кандидаты хотели получать 11 000 грн», — пишут аналитики.

Также есть позиции, на которых работодатели готовы были платить больше, чем ожидали соискатели.

Стоит отметить, что по предварительным результатам недавнего опроса, чуть более половины соискателей (52,4%) считают, что средняя заработная плата в Украине сегодня должна быть в пределах 15 000−20 000 грн; 36% опрошенных хотели бы получать более 20 000 грн; 11,7% – 12 000−15 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.