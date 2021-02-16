Лазебная назвала средний размер субсидии в январе

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе 2021 года составил 2,2 тыс. грн, а получает ее треть домохозяйств.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, не платят более 10% своих доходов. Таким образом, 10% они платят самостоятельно, а все остальное покрывает государство.

«Если мы возьмем получателей льгот — 1,8 млн людей и субсидиантов — 3 млн людей, то видим, что это почти 5 млн людей. То есть треть домохозяйств Украины поддерживается государством в условиях роста тарифов», — добавила Лазебная.

Справка Finance.ua:

Ранее в Минсоцполитики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кому будет трудно оплачивать ЖКУ , могут обратиться для оформления субсидии.