В Кабмине подсчитали, сколько украинцам приходится тратить на коммуналку

Украинцы в среднем вынуждены тратить 2,3 тысячи гривен на коммунальные услуги за однокомнатную квартиру. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
“Сейчас средняя зарплата около 12 тысяч гривен. Такая пропорция очень сложная”, – сообщил он в ходе выступления на форуме “Украина 30. Платежка”.
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Министр отметил, что изменения стоимости газа приводят к росту тарифов на отопление и горячую воду. В структуре себестоимости централизованного водоснабжения электроэнергия составляет 25-30%, а отопления и горячей воды – 50-70%.
Также Чернышов напомнил, что в конце ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты 4403 и 4404, принятие которых позволит создать коммунальную инспекцию. Она сможет следить за качеством и проверять аргументированность тарифов, а также объективно оценивать техсостояние сетей.
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