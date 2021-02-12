0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

В Кабмине подсчитали, сколько украинцам приходится тратить на коммуналку

В Кабмине подсчитали, сколько украинцам приходится тратить на коммуналку

Украинцы в среднем вынуждены тратить 2,3 тысячи гривен на коммунальные услуги за однокомнатную квартиру. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

“Сейчас средняя зарплата около 12 тысяч гривен. Такая пропорция очень сложная”, – сообщил он в ходе выступления на форуме “Украина 30. Платежка”.

Читайте также: На 1000 грн: что подорожало в платежке больше всего

Министр отметил, что изменения стоимости газа приводят к росту тарифов на отопление и горячую воду. В структуре себестоимости централизованного водоснабжения электроэнергия составляет 25-30%, а отопления и горячей воды – 50-70%.

Также Чернышов напомнил, что в конце ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты 4403 и 4404, принятие которых позволит создать коммунальную инспекцию. Она сможет следить за качеством и проверять аргументированность тарифов, а также объективно оценивать техсостояние сетей.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.