На 1000 грн: что подорожало в платежке больше всего

В январе выросли практически все коммунальные тарифы.

Об этом в Facebook сообщил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Водоснабжение и канализация: До 01.01.2021 была сумма 22,99 грн за куб. м, стала 25,38 грн за куб. м.

Пример. Семья из 3 человек в Киеве будет платить на 10% больше.

Выросла стоимость электроэнергии у всех домохозяйств на 78 грн в месяц.

Тепло и горячая вода. Тариф был одинаковый в Киеве, что год назад, что сейчас, 1654,71 грн за 1 ГКал, но в январе действовало постановление Кабмина о перерасчете стоимости тепла для потребителей. Киевляне платили в среднем на 30% меньше.

Квартира в 50 кв. м год назад платила за тепло 1200−1300 грн до 1500 грн, а в этом году им обошлась платежка в 1800—2000 и больше, в связи еще и холодным январем.

Газ вырос по сравнению с декабрем на 35%, но на платежке это сказалось незначительно, для большинства жителей многоквартирных домов, около 15−20 грн. А вот для тех, у кого стоит газовый котел, суммы оказались серьёзными, до 500−800 грн в месяц больше, по сравнению с декабрем. Для них еще и транспортировка увеличилась в декабре и добавила к платежке 200 грн.

«Итого, как ни крути, а 1000 грн добавилось в январе», сообщает Попенко.

Справка Finance.ua:

За нарушения в сфере услуг ЖКХ хотят ужесточить наказание: два новых законопроекта. Что предлагают в проекте закона № 4403:

внедрить действенный и эффективный государственный контроль за соблюдением требований стандартов, норм, порядков и правил в сфере ЖКХ ;

внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно относительно введения ответственности за нарушение законодательства в сфере ЖКХ , в частности централизованного питьевого водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

а также создать для этого Государственную жилищно-коммунальную инспекцию и наделить ее соответствующими контрольными функциями и полномочиями.

Новые штрафы: за нарушение сроков установки или замены средств измерений узлов коммерческого учета — штраф должностным лицам исполнителя коммунальной услуги, оператору внешних инженерных сетей — от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан;

уклонение от заключения договора о предоставлении услуги по обращению с бытовыми отходами — штраф гражданам от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, должностным лицам — от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;

за нарушение законодательства о пользовании и содержании помещений жилых домов и общежитий и придомовых территорий — штраф гражданам от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, должностным лицам — от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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