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В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работу

В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работу

Для работодателей хотят создать дополнительные нормы, которые заставят их оформлять трудовые отношения «по-белому». Среди требований — не заключать с наемными работниками договоры как с физлицами-предпринимателями.

Такой законопроект Кабмин подал в парламент, пишет «Сегодня».

Согласно пояснительной записке, работодатели злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров. То есть кандидат не подписывает трудовой договор. Вместо этого регистрируется как ФЛП, и работодатель заключает с ним договор подряда или договор об оказании услуг.

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Такие взаимоотношения не считаются трудовыми, поэтому работник не может претендовать на социальный пакет включая оплату больничных и защиту от немотивированного увольнения. Однако так работодатель освобождает себя от уплаты налогов.

Экономист Алексей Кущ считает, что так в правительстве хотят увеличить налоговые поступления в бюджет.

«Чем плоха нынешняя ситуация? Во-первых, бюджет не получает денег. А во-вторых, и это, на мой взгляд, самое главное — возникает асимметричность конкурентных условий и фискального давления. Кто выиграет конкурентную борьбу? Компания, которая платит налог в фонд оплаты труда в размере 41,5 процента плюс 22 процента НДС, 18 процентов налога на прибыль? Или компания, которая платит всех налогов 5 процентов? Понятно, что конкурентную борьбу на рынке товаров выигрывает вторая компания. Она выигрывает конкуренцию на рынке труда, так как сможет за счет экономии налогов предложить более высокую зарплату», — говорит Алексей Кущ.

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По материалам Сегодня
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