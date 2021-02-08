Когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе

Большинство украинцев устали сидеть дома — им хочется новых эмоций и путешествий. Однако ограничения, прохождение теста на коронавирус, а также 14-дневный карантин не позволяют украинскому туристу отправиться в желанную поездку. Однако стало известно условие, при котором восстановится беспрепятственное пересечение украинцами границ ЕС.
Об этом говорится в заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.
Европейский Союз и Украина смогут возобновить путешествия с целью туризма только после улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Это касается как Украины, так и других европейских стран. Пока, чтобы пересечь украинскую границу с ЕС, нужно иметь серьезную необходимость.
Ранее сообщалось, что Египет поднял бетонную стену вокруг популярного места отдыха Шарм-эль-Шейха, чтобы защитить курорт на Красном море от нестабильной ситуации из-за исламистского движения повстанцев неподалеку. Так, недавно построенный 36-километровый бетонно-проволочный барьер вокруг Шарм-эль-Шейха должен помочь обезопасить туристов.
Дело в том, что курорт расположен примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где находятся повстанческие движения исламистских боевиков.
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