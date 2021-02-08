НАПК разъяснило изменения в правила подачи декларации «перед увольнением»

На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уже опубликованы обновленные разъяснения по применению антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в нынешних разъяснениях появилось несколько изменений, в частности, относительно подачи декларации «перед увольнением».
Что изменилось:
Как было раньше. В таких случаях было предусмотрено, что декларацию «перед увольнением» можно было не подавать, только если на работу приняли сразу на следующий день после увольнения с предыдущего места работы.
Напомним, гражданами Украины уже в январе 2021 года подано 13 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларированы полученные в 2020 году доходы на общую сумму 2,8 млрд грн. Сумма налога на доходы физических лиц, самостоятельно определенная к уплате, составляет 90 млн грн, сумма военного сбора — 12,7 млн гривен.
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