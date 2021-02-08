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НАПК разъяснило изменения в правила подачи декларации «перед увольнением»

НАПК разъяснило изменения в правила подачи декларации «перед увольнением»

На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уже опубликованы обновленные разъяснения по применению антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в нынешних разъяснениях появилось несколько изменений, в частности, относительно подачи декларации «перед увольнением».

Что изменилось:

  • если вы уволились по переводу или в случае, если стали победителем конкурса и из-за этого уволились с должности в одном органе и в течение 20 рабочих дней были приняты на должность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, в другом органе, то это не считается прекращением деятельности. А значит, декларацию «перед увольнением» подавать не нужно.

Как было раньше. В таких случаях было предусмотрено, что декларацию «перед увольнением» можно было не подавать, только если на работу приняли сразу на следующий день после увольнения с предыдущего места работы.

Напомним, гражданами Украины уже в январе 2021 года подано 13 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларированы полученные в 2020 году доходы на общую сумму 2,8 млрд грн. Сумма налога на доходы физических лиц, самостоятельно определенная к уплате, составляет 90 млн грн, сумма военного сбора — 12,7 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно одобрения законопроекта об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и неподачу декларации.

Декларация о доходах: что нужно знать налогоплательщику

По материалам Finance.UA
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