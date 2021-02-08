Что стоит знать о договоре аренды земли

В Украине продолжается земельная реформа. У землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков возникает много вопросов. В частности, относительно договора аренды земли. В Министерстве юстиции решили рассказать, как правильно заключить договор аренды земли.
Какую информацию должен содержать договор:
Стороны договора могут договориться об установлении любого размера арендной платы, но не менее чем 3% определенной в соответствии с законодательством стоимости земельного участка.
«Если договор не содержит хотя бы одно из этих существенных условий, в будущем он может быть признан незаключенным в судебном порядке», — заявляют в Минюсте.
Внесение изменений в договор. Вносить изменения в условия договора аренды земли можно по соглашению сторон в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения. Если такого соглашения нет, то спор решается в судебном порядке.
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