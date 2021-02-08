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Что стоит знать о договоре аренды земли

Что стоит знать о договоре аренды земли

В Украине продолжается земельная реформа. У землевладельцев, арендаторов и потенциальных покупателей земельных участков возникает много вопросов. В частности, относительно договора аренды земли. В Министерстве юстиции решили рассказать, как правильно заключить договор аренды земли.

Какую информацию должен содержать договор:

  • об объекте аренды (его кадастровый номер, местоположение и размер);
  • дату заключения и срок действия договора аренды (срок действия договора аренды земельного участка не может превышать 50 лет);
  • сведения об арендной плате с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра, ответственности за его неуплату, а также другие условия, установленные по договоренности сторон.

Стороны договора могут договориться об установлении любого размера арендной платы, но не менее чем 3% определенной в соответствии с законодательством стоимости земельного участка.

«Если договор не содержит хотя бы одно из этих существенных условий, в будущем он может быть признан незаключенным в судебном порядке», — заявляют в Минюсте.

Внесение изменений в договор. Вносить изменения в условия договора аренды земли можно по соглашению сторон в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения. Если такого соглашения нет, то спор решается в судебном порядке.

Справка Finance.ua:

  • Недавно Департамент градостроительства и архитектуры КГГА обнародовал в электронном виде все градостроительные условия и ограничения, выданные с 2011 года. Это более 4 тысяч оцифрованных документов, которые теперь можно посмотреть онлайн на сайте градостроительного кадастра Киева.
  • Стоимость одного гектара после открытия с 1 июля 2021-го рынка сельскохозяйственных земель составит около $ 2 тыс.

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По материалам Finance.UA
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