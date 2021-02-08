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Opel представил новый электрический минивэн с запасом хода в 280 км

Opel представил новый электрический минивэн с запасом хода в 280 км

Компания Opel представила новый электрический минивэн Combo-e Life.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что эта новинка имеет в своем арсенале электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.), а его крутящий момент достигает 260 Нм. Питание для электромотора обеспечивает батарея емкостью 50 кВтч. Заряжать АКБ можно от обычной бытовой розетки, Wallbox или зарядной станции с постоянным током (DC) мощностью до 100 кВт. Причем для подзарядки батареи до 80% достаточно всего 30 минут при использовании мощных зарядных станций.

Combo-e Life разгоняется до 100 км/ч за 11,2 с, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. В зависимости от ездовых настроек и стиля вождения запас хода достигает 280 км (WLTP).


Фото: int-media.opel.com

Автомобиль оснащен многочисленными электронными помощниками водителя, включая систему помощи при спуске, ассистентом содержания в полосе движения, камерой для распознавания дорожных знаков, системой предупреждения о лобовом столкновении с функциями распознавания пешеходов и автоматическим экстренным торможением.


Фото: int-media.opel.com

Со стандартным кузовом и 5-местным салоном багажник имеет объем 597 л, а в случае с удлиненным кузовом — 850 л. В случае складывания сидений объем багажного отделения стандартной версии увеличивается до 2 126 л, а вариант XL — до 2 693 л. Кроме того, спинка переднего кресла может складываться вперед для перевозки длинных предметов.

Opel Combo-e Life появится в европейских дилерских центрах компании осенью текущего года.

По материалам ТСН
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