0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Украина продолжит развивать рыночные отношения для уменьшения влияния монополий — Шмыгаль

Украина продолжит развивать рыночные отношения для уменьшения влияния монополий — Шмыгаль

Украина в этом году планирует продолжать системную борьбу с коррупцией и будет приближаться к стандартам ЕС.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

«Мы намерены использовать весь этот год для основательной работы, результатом которой должно стать дальнейшее практическое приближение Украины к стандартам ЕС. Одной из главных задач для Украины и нашего правительства остается, безусловно, борьба с коррупцией. Это системная борьба, которая включает развитие институтов, изменение правил игры в разных секторах экономики, введение новых законодательных инициатив и актов», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в 2021 году Украина продолжит развивать рыночные отношения для уменьшения влияния монополий. Шмыгаль заметил, что, в частности, планируется «запуск рынка земли, эффективная работа рынка газа, рынка других услуг в нашем государстве по лучшим стандартам ЕС».

Глава правительства добавил, что стратегической задачей для Украины является утверждение страны с успешной европейской демократией, с крепкими государственными институтами и конкурентной экономикой, интегрированной в экономическое и финансовое пространство Европейского Союза.

Шмыгаль заметил, что среди тем, которые обсудили с Домровскисом, был вопрос дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС, что будет содействовать увеличению взаимного товарооборота и дальнейшему сближению экономик.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин остается преданным курсу проевропейских реформ и коренных внутренних преобразований в государстве для того, чтобы украинский бизнес продолжал активно выходить на рынок ЕС, чтобы в Украину пришли большие инвестиции и новейшие технологии.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.