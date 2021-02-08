Украина в этом году планирует продолжать системную борьбу с коррупцией и будет приближаться к стандартам ЕС.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

«Мы намерены использовать весь этот год для основательной работы, результатом которой должно стать дальнейшее практическое приближение Украины к стандартам ЕС. Одной из главных задач для Украины и нашего правительства остается, безусловно, борьба с коррупцией. Это системная борьба, которая включает развитие институтов, изменение правил игры в разных секторах экономики, введение новых законодательных инициатив и актов», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в 2021 году Украина продолжит развивать рыночные отношения для уменьшения влияния монополий. Шмыгаль заметил, что, в частности, планируется «запуск рынка земли, эффективная работа рынка газа, рынка других услуг в нашем государстве по лучшим стандартам ЕС».

Глава правительства добавил, что стратегической задачей для Украины является утверждение страны с успешной европейской демократией, с крепкими государственными институтами и конкурентной экономикой, интегрированной в экономическое и финансовое пространство Европейского Союза.

Шмыгаль заметил, что среди тем, которые обсудили с Домровскисом, был вопрос дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС, что будет содействовать увеличению взаимного товарооборота и дальнейшему сближению экономик.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин остается преданным курсу проевропейских реформ и коренных внутренних преобразований в государстве для того, чтобы украинский бизнес продолжал активно выходить на рынок ЕС, чтобы в Украину пришли большие инвестиции и новейшие технологии.