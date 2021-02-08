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Украинцы за 5 лет стали в 3 раза больше платить картой в интернете

Украинцы за 5 лет стали в 3 раза больше платить картой в интернете

Несмотря на случаи мошенничества в сети, объем операций с использованием платежных карт в интернете за 5 лет вырос в 3,2 раза до 640 млрд гривен.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, растут объемы операций покупки товаров и услуг, осуществляемых в сети с использованием платежных карт. Если в 2015 году таких операций было осуществлено почти на 203 млрд грн, то в 2020 году, по предварительным оценкам – более 640 млрд грн.

Комбинация карт для максимального кэшбека в феврале

При этом уровень убытков от общего объема всех операций с платежными картами в интернете с 2015 до 2020 года снизился в 7,7 раза: если в 2015 году он составлял 0,0474%, в 2017 году – 0,0155%, то в 2020 году – 0,0061%. В течение этого периода наблюдался стабильный рост объема безналичных операций с использованием платежных карт в сети Интернет, а объем мошеннических операций в интернете оставался относительно на том же уровне − в среднем 90 млн грн за год.

Почему количество случаев мошенничества не увеличивается? Уменьшению объема мошенничества с платежными картами в интернете способствовала активная работа платежных систем и банков в части внедрения и распространения технологии двухфакторной аутентификации платежей в сети интернет (3-D Secure), которая существенно повышает уровень безопасности таких операций.

По материалам Finance.UA
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