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Около 40% бизнеса не вернется в офисы после пандемии

Около 40% бизнеса не вернется в офисы после пандемии

После пандемии около 40% бизнеса будет работать в смешанном формате, сочетая дистанционную работу и работу в офисе.

Об этом на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» заявила вице-президент компании «IT-Integrator» Надежда Омельченко.

Она добавила: «Пришло то время, когда бизнес должен решить: или он меняется, или он умирает. Или у него есть какая-то цифровая оболочка, или нет».

К тому же, по мнению Надежды Омельченко, для выживания бизнеса необходимо увеличивать социальную ответственность и более активно сотрудничать с коллегами.

При этом, COVID-19 имел и положительные последствия для отрасли, считает Омельченко.

«Коронавирус для ІТ-рынка был толчком к быстрому внедрению инноваций. Проекты, которые раньше внедрялись по несколько лет, сейчас реализуются несколько месяцев», — заявила Омельченко.

Справка Finance.ua:

  • Наиболее комфортной для ведения бизнеса в 2020 году стала Житомирская область. В топ-4 рейтинга также вошли Черниговщина, город Киев и Ровенская область. Винницкая и Ивано-Франковская области набрали одинаковое количество баллов и разделили 5 место рейтинга.
  • Количество открытых ремоут-позиций в Украине в IT выросло в 4 раза за прошлый год и составило в декабре 40% всех вакансий на рынке.
  • Украинская столица заняла 20 место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel.

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По материалам Socportal
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