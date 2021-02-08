Около 40% бизнеса не вернется в офисы после пандемии

После пандемии около 40% бизнеса будет работать в смешанном формате, сочетая дистанционную работу и работу в офисе.
Об этом на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» заявила вице-президент компании «IT-Integrator» Надежда Омельченко.
Она добавила: «Пришло то время, когда бизнес должен решить: или он меняется, или он умирает. Или у него есть какая-то цифровая оболочка, или нет».
К тому же, по мнению Надежды Омельченко, для выживания бизнеса необходимо увеличивать социальную ответственность и более активно сотрудничать с коллегами.
При этом, COVID-19 имел и положительные последствия для отрасли, считает Омельченко.
«Коронавирус для ІТ-рынка был толчком к быстрому внедрению инноваций. Проекты, которые раньше внедрялись по несколько лет, сейчас реализуются несколько месяцев», — заявила Омельченко.
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