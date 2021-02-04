Минцифры планирует за три года открыть центры «Дія.Бізнес» в каждом городе

Министерство цифровой трансформации Украины планирует открыть центры поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» в каждом городе Украины.
Об этом сказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
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«Мы за три года хотим открыть такие центры („Дія.Бізнес“. — Ред.) абсолютно в каждом городе», — отметила Ионан.
Она добавила, что в этом году Минцифры планирует открыть центры «Дія.Бізнес» в 7−15 городах Украины. Ионан также напомнила, что в 2020 году в Украине заработало три первых Центра поддержки предпринимателей — в Харькове, Николаеве и на базе КНУ им. Шевченко в Киеве.
По словам замминистра, ведомство также планирует расширять перечень услуг, которые предприниматели могут получить в таких центрах.
Напомним, онлайн-платформу для предпринимателей «Дія.Бізнес» Минцифры запустило 28 февраля 2020 года. Первый в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» заработал 1 июля в Харькове.
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