Украинцы стали вдвое чаще пользоваться электронной подписью

Украинцы совершили почти 4 млрд операций с электронными подписями и печатями в 2020. Это вдвое больше, чем в 2019.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.

«С КЭП можно подписывать документы с любой точки мира, главное — быть онлайн. Е-подпись гарантирует повышенный уровень конфиденциальности и получение электронных услуг в любое время», — говорится в сообщении.

Минцифры оценило развитие сферы электронных доверительных услуг за 2019−2020 годы. Статистика в 2020:

7,2 выданных е-подписей — это на 69% больше, чем в 2019 (4,3 млн).

11% всех подписей хранятся на защищенных носителях — 8% в 2019.

6 из 20 поставщиков электронных доверительных услуг используют международные алгоритмы подписи. В 2019 их было только 3 из 22.

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Получить е-подпись можно у квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг — в частных и государственных предприятиях, банках и других организациях. Их перечень можно найти по ссылке.

По словам Федорова, Минцифры работает над тем, чтобы сделать получение электронных услуг более удобным и простым. За 2020 год электронную подпись использовали 7,5 млн раз в сервисах Минцифры. Проведено 8 млн авторизаций, е-подпись наложена 7,5 млн раз в 4 ресурсах Минцифры, а также стали доступны 56 схем электронной идентификации в системе ICEI id.gov.ua. А в апреле министерство презентует Дія ID — электронная подпись в смартфоне.