Часть поставщиков газа снизили цены за январь задним числом

Более 20 газоснабжающих компаний уменьшили январскую цену, установив ее на уровне предельной — 6,99 грн за кубометр.
Об этом сообщает Газправда.
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В сообщении отмечается, что ранее цена 6,99 грн/куб. м у них действовала только с февраля. А в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр. В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь.
Подробнее с ценами за кубометр можно ознакомиться по ссылке.
Самую низкую стоимость установила ГК «Нафтогаз Украины» — 6,86 грн/куб. м, хотя была на уровне 7,22 грн. При этом Херсонская областная энергоснабжающая компания, наоборот, повысила ценник на 48 коп. — с 8,1 грн до 8,58 грн. Пока она — единственная, кто решил поднять стоимость. Остальные — снизили.
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