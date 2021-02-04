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Как не стать жертвой мошенников в интернете (инфографика)

Как не стать жертвой мошенников в интернете (инфографика)

Сейчас благодаря системе online можно реализовать базовые потребности: приобрести продукты питания, лекарства, одежду, бытовые товары, оплатить коммунальные платежи, заказать еду из заведений общественного питания, найти и арендовать помещение и т. д. В то же время, такая online-активность привела к росту мошенничества в интернете.

Об этом пишет Минюст.

*Следует при проведении операций в интернете соблюдать следующие правила:

Если же вы все-таки стали жертвой интернет-мошенников — необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить 102.

Соберите информацию, подтверждающую факты совершения в отношении вас мошеннических действий: чеки об оплате, квитанции из банка о проведении денежных операций, распечатки объявлений, ссылки на сайт и т. д.

  • Обратитесь к администратору сайта с целью блокирования страницы мошенника, а также позвоните в банк, через который были произведены платежные операции, сообщите, что перевод произведен на карту мошенника.
  • После привлечения виновного лица к уголовной ответственности, вы можете обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального ущерба.

Действенным способом защиты в случае, если вы перечислили средства мошенникам в интернете, может быть обращение в суд с иском о возврате неосновательно полученных средств к владельцу банковского счета, на который произведено зачисление средств.

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По материалам Finance.UA
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