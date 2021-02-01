Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax

Правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с Владимиром Зеленским рассказал, что получил подтверждение о получении 12 миллионов доз вакцин от двух разработчиков. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии.

В Facebook Степанов уточнил, что согласование контрактов на финальной стадии по техническим деталям доставки вакцины. Он также заявил, что в Украине уже выдано разрешение на использование вакцин в экстренном порядке, что позволит начать поставки.

Зеленский назвал договоренность о поставках «хорошим сигналом», а также подчеркнул, что это количество доз обеспечит вакцинацию в стране в первые месяцы после доставки вакцины в Украину.

«12 миллионов доз — это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок», — заявил Зеленский.

Напомним, китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом эффективность вакцин, разработанных Pfizer Inc. и Moderna Inc., составляет примерно 95%