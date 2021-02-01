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Новый закон о финансовом лизинге расширит сферы его применения - НБУ

Новый закон о финансовом лизинге расширит сферы его применения - НБУ

Новый закон о финансовом лизинге создаст предпосылки для расширения его сферы использования — НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Произошло событие, которого лизинговая отрасль ждала много лет, ведь предыдущая редакция закона о финансовом лизинге действовала с 2004 года. С тех пор в отрасли накопилось немало проблем, которые нужно было решить на законодательном уровне. Закон позволит урегулировать эти изменения и ввести ряд нововведений, которые согласуют его с другими законодательными актами. Новый закон создаст новые возможности для лизинговых компаний, стимулируя развитие этого рынка», — подчеркнул заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Что даст принятие закона:

  • закон гармонизирует и обобщает определения финансового лизинга, которые применяются в различных актах законодательства, чем усиливает правовую определенность в вопросе регулирования финансового лизинга.

Среди нововведений закона:

  • ужесточение требований по защите прав потребителей услуг финансового лизинга;
  • предоставление четкого определения договора финансового лизинга;
  • урегулирование порядка приобретения лизингополучателем права собственности на предмет лизинга в конце срока лизинга.

Также документ устанавливает порядок прекращения договора финансового лизинга в случае значительной просрочки лизинговых платежей. Это обеспечит защиту прав и интересов добросовестных сторон договора.

Кроме того, закон определяет возможность передачи предмета лизинга в субаренду и регулирует правила осуществления такой передачи.

Законом также устраняются разногласия относительно формы, в которой должен быть заключен договор финансового лизинга и согласованы требования закона с требованиями законодательства о финансовом мониторинге.

Принятие закона позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативы долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования, другой техники и недвижимости.

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По материалам Finance.UA
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