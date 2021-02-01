В 2020 кредиторам неплатежеспособных банков выплатили более 7 млрд грн

В 2020 году сумма погашения требований кредиторов неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, составила 7 640,74 млн грн.
Из указанной суммы, в частности, на погашение требований Фонда, возникших в т.ч. на покрытие расходов на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, направлено почти 2 303,1 млн грн, на погашение требований вкладчиков-физлиц более гарантированную сумму – 552,4 млн грн, на погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, – 4 626,3 млн грн.
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В течение 2020 года сумма погашения требований залоговых кредиторов составила 4 166,4 млн грн, из которых 4 029,8 млн грн – удовлетворение требований НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
В целом по состоянию на 1 января 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 52 314,8 млн грн, из которых 15 667,5 млн грн – погашение требований обеспеченных кредиторов, в т. ч. 14 437,6 млн грн – НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
Где берут средства? На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными за недостаточностью имущества таких банков. Поэтому Фонд привлекает к ответственности связанных лиц (собственников, руководство банков), деяниями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам. Все средства, которые будут взысканы в результаты этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков.
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