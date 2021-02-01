Названы самые популярные банки у украинских фрилансеров (инфографика)

Украинские фрилансеры довольно консервативны в выборе банков.
Сервис фриланса и удаленной работы Freelancehunt подсчитал, картами каких финучреждений в 2020-м чаще всего пользовались заказчики услуг и на какие карты получали оплату исполнители.
«За год первая пятерка банков у фрилансеров не изменилась, поменялись лишь пропорции среди лидеров», — говорится в исследовании.
ТОП банков у фрилансеров:
Инфографика: Freelancehunt
ТОП банков у заказчиков:
Инфографика: Freelancehunt
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«В первую очередь для фрилансеров важна функциональность онлайн-банкинга. Большинство платежей, проходящих через маркетплейс, поступают с карт пользователей, — говорит операционный директор Freelancehunt Валентин Зюзин. — Поэтому чем более удобен и функционален банкинг, тем выше его популярность среди исполнителей и заказчиков фриланс-услуг.»
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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