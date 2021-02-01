Названы самые популярные банки у украинских фрилансеров (инфографика)

Украинские фрилансеры довольно консервативны в выборе банков.

Сервис фриланса и удаленной работы Freelancehunt подсчитал, картами каких финучреждений в 2020-м чаще всего пользовались заказчики услуг и на какие карты получали оплату исполнители.

«За год первая пятерка банков у фрилансеров не изменилась, поменялись лишь пропорции среди лидеров», — говорится в исследовании.

ТОП банков у фрилансеров:

фаворит по-прежнему ПриватБанк — его выбирают 72% исполнителей. Годом ранее этот показатель был на 10% больше, а в 2016-м банком пользовалось более 95% фрилансеров;

на втором месте расположился monobank с долей в 22%. Картами банка в 2017-м пользовались 1,3% исполнителей, а спустя два года эта цифра выросла в 10 раз;

в пятерке лидеров также Ощадбанк, Альфа-Банк и Райффайзенбанк с незначительной разницей в долях — около 0,5%. За год позиции этих банков практически не изменились.



Инфографика: Freelancehunt

ТОП банков у заказчиков:

в рейтинге популярности заказчиков первые два места также отведены ПриватБанку и monobank, доля которых с 2019-го остается прежней — 68% и 22% соответственно;

дальше следует Райффайзенбанк, который за год поднялся с пятого на третье место;

Укрсиббанк и Альфа-Банк, находящиеся в первой пятерке ранее, в 2020-м уступили места ОТР и Ощадбанку. Их доля — менее 1%.



Инфографика: Freelancehunt

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«В первую очередь для фрилансеров важна функциональность онлайн-банкинга. Большинство платежей, проходящих через маркетплейс, поступают с карт пользователей, — говорит операционный директор Freelancehunt Валентин Зюзин. — Поэтому чем более удобен и функционален банкинг, тем выше его популярность среди исполнителей и заказчиков фриланс-услуг.»

Справка Finance.ua:

Несмотря на пандемию, 2020 год оказался успешным для украинских фрилансеров. Их доходы, по сравнению с 2019 годом, выросли на 20%.

Почасовые ставки наших специалистов в некоторых индустриях пока значительно ниже мировых. В первую очередь это касается сфер создания мультимедиа, переводов, управления проектами, поддержки клиентов, продаж и финансов.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».